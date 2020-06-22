25 июня в Национальном центре маркетинга МИД пройдет вебинар для белорусских предприятий, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, мероприятие направлено на повышение уровня знаний в области законодательства ОАЭ, регулирующего импорт товаров, а также изучение возможностей по продвижению белорусской продукции на мировом рынке.

В ходе вебинара будут также рассмотрены вопросы особенностей ввоза отдельных групп товаров, преимущества электронной коммерции для экспортеров, создание товаропроводящей сети и представительств в ОАЭ.

В вебинаре примут участие эксперты Национального центра маркетинга, логистической компании «IQ Fulfillment» (ОАЭ) и компании «MCE Advisory – Business, banking & finance experts», а также представители более 40 белорусских компаний-экспортеров и участников международных выставок в ОАЭ.