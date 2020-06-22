|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 25 ИЮНЯ ОРГАНИЗУЕТСЯ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ ВЫХОДА НА РЫНОК ОАЭ И СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
13:32 23.06.2020
25 июня в Национальном центре маркетинга МИД пройдет вебинар для белорусских предприятий, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, мероприятие направлено на повышение уровня знаний в области законодательства ОАЭ, регулирующего импорт товаров, а также изучение возможностей по продвижению белорусской продукции на мировом рынке.
В ходе вебинара будут также рассмотрены вопросы особенностей ввоза отдельных групп товаров, преимущества электронной коммерции для экспортеров, создание товаропроводящей сети и представительств в ОАЭ.
В вебинаре примут участие эксперты Национального центра маркетинга, логистической компании «IQ Fulfillment» (ОАЭ) и компании «MCE Advisory – Business, banking & finance experts», а также представители более 40 белорусских компаний-экспортеров и участников международных выставок в ОАЭ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2020
Курсы в банках
на 23.06.2020
Конвертация в банках
на 23.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте