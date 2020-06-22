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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРОДЛЕВАЕТ СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАБОТЫ СВОИХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ДО 31 ИЮЛЯ
11:07 23.06.2020
Украина продлевает сроки ограничения работы своих пунктов пропуска через границу до 31 июля. Об этом сообщает сайт Брестского облисполкома.
«Последнее ограничение Украина вводила до 22 июня, но по официальной информации представителей соседнего государства ограничительный порядок въезда будет действовать до 31 июля включительно», - говорится в сообщении.
В зоне ответственности Пинского погранотряда в сопредельных пунктах пропуска Украины по-прежнему пропуск граждан через границу не осуществляется.
Граждане Украины могут возвращаться домой только на автотранспорте через пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны – «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).
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