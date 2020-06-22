МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОБСУЖДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ ИЗ МИНСКА В ТАШКЕНТ

09:58 23.06.2020 Посол Беларуси в Узбекистане и министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев обсудили 23 июня по телефону перспективы возобновления регулярного авиасообщения из Минска в Ташкент. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время телефонного разговора также обсуждался ряд актуальных вопросов в части увеличения объема грузоперевозок и развития логистической составляющей.