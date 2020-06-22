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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛ ЗАКУПЛЕННЫЙ ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВ ЕС ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
09:04 23.06.2020
В Беларусь доставлен гуманитарный груз по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщает Минздрав, гуманитарный груз закуплен за счет финансовых средств ЕС.
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