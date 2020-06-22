МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛ ЗАКУПЛЕННЫЙ ЗА СЧЕТ ФИНАНСОВ ЕС ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

09:04 23.06.2020 В Беларусь доставлен гуманитарный груз по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Минздрав, гуманитарный груз закуплен за счет финансовых средств ЕС.