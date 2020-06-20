МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ О КРЕДИТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЛАЭС

15:43 22.06.2020 Правительство России распоряжением от 19.06.2020 № 1640-р одобрило проект протокола изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение 2011 года о предоставлении Беларуси кредита на строительство АЭС. Согласно проекту протокола, дата начала погашения основного долга по кредиту перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых. Если в Беларуси возникнет задолженность по кредиту, то на сумму просроченной задолженности будут начисляться проценты по ставке 3,3%, увеличенной на маржу 2% годовых.