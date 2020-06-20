Представители Комитета государственного контроля, Национального банка, Министерства финансов приняли участие в 32-м специальном Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, с учетом эпидемиологической ситуации в государствах-членах ЕАГ и при поддержке ФАТФ мероприятия международных оценок антиотмывочных систем Туркменистана и Узбекистана перенесены на 6 месяцев. Детали процесса оценок будут обсуждены на очередном Пленарном заседании ЕАГ, как ожидается, в ноябре 2020 г. В составе оценщиков этих стран включены специалисты Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Национального банка.

Отметив важность отслеживания новых вызовов и угроз и их минимизации, Пленарное заседание одобрило методологию проведения оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Евразийском регионе, а также методы сбора информации. Сбор информации начнется в самое ближайшее время.

Делегациями принято решение восстановить ФРГ в статусе наблюдателя ЕАГ. Пленарным заседанием отмечена высокая значимость совместной работы с Федеративной Республикой Германия и выражена надежда на плодотворное сотрудничество.

Заслушан промежуточный отчет Секретариата ЕАГ о реализации пилотного проекта по координации технического содействия Республике Таджикистан, а также одобрены отчет о деятельности ЕАГ за 2019 год, Бюджет ЕАГ на 2021 год, утверждены изменения в ряд действующих документов ЕАГ, регламентирующих деятельность Секретариата ЕАГ.

При положительной динамике эпидемиологической ситуации в мире очередное 33-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре 2020 года в Узбекистане.