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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДВА САМОЛЕТА С ГУМАНИТАРНЫМ ГРУЗОМ ИЗ СЕРБИИ ПРИБЫЛИ В БЕЛАРУСЬ
12:48 22.06.2020
Два самолета с гуманитарным грузом из Сербии прибыли в Беларусь. Об этом сообщает Минздрав.
«Аппараты ИВЛ стационарные и транспортные, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты - два самолета с гуманитарным грузом передала Беларуси дружественная Сербия», - говорится в сообщении.
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