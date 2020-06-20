Два самолета с гуманитарным грузом из Сербии прибыли в Беларусь. Об этом сообщает Минздрав.

«Аппараты ИВЛ стационарные и транспортные, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты - два самолета с гуманитарным грузом передала Беларуси дружественная Сербия», - говорится в сообщении.