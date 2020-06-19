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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ И РФ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ ЛОЖНОГО ТРАНЗИТА
10:13 22.06.2020
Россельхознадзор в режиме видеоконференции 18 июня провел переговоры с представителями Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Как сообщает Россельхознадзор, в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с незаконными поставками белорусской продукции в Россию с использованием схемы ложного транзита при перемещении подконтрольных товаров между странами-членами Евразийского экономического союза.
Представители Департамента подтвердили готовность информационной системы Беларуси AITS к обмену данными о выдаваемых в Беларуси ветеринарных сертификатах и отметили необходимость установления алгоритма передачи такой информации российской стороне.
В свою очередь Россельхознадзор предложил рассмотреть возможность организации обмена сведениями с использованием существующего механизма двустороннего взаимодействия с помощью системы «Меркурий» и аналогичной белорусской информационной платформы, успешно применяемого при электронной ветеринарной сертификации грузов, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Используемые алгоритмы и протокол информационного взаимодействия являются расширенными и при соответствующей доработке обеспечат обмен сведениями о выданных ветеринарных сертификатах на перемещение продукции между странами-членами Евразийского экономического союза в электронном виде.
Также стороны договорились о том, что Россельхознадзор до 22 июня 2020 года направит в Департамент предложения по доработке информационных систем.
Кроме того, стороны пришли к общему мнению о необходимости подготовки обращения в Евразийскую экономическую комиссию с целью выработки согласованных с другими странами-членами ЕАЭС мер по недопущению ложного транзита.
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