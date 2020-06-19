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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ МИД БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОЙДЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА


09:10 22.06.2020

Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдет во второй половине 2020 года. Повестку дня мероприятия согласовали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече в Минске 19 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече обсуждался график консультаций между профильными подразделениями двух министерств в соответствии с планом межмидовских консультаций на 2020 год.

Кроме того, стороны рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а также сотрудничества на международной арене, в том числе на площадке ООН в контексте 75-летия Организации и в ОБСЕ.

Затронули диалог по линии Европейского союза, Совета Европы, ШОС, проблематику сопряжения интеграционных процессов. 3 / 5 СтартСтоп(1) При обсуждении двусторонней повестки особое внимание было уделено графику контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая проведение в сентябре 2020 г. в Минске и Минской области седьмого Форума регионов Беларуси и России.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения активного диалога в целях снятия проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе вызванных сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности.

Договорились продолжить практику обсуждения этих вопросов с учетом постоянного роста напряженности и складывающейся непростой обстановки в мире.
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