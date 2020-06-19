Александр Лукашенко не намерен выполнять условия Международного валютного фонда (МВФ) для получения кредита в рамках инструмента быстрого финансирования на сумму до $940 млн. Об этом он заявил на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" – спросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - подчеркнул Лукашенко.

Опытом Беларуси в противостоянии коронавирусу, по его словам, заинтересовался Всемирный банк.

"Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? - сказал Лукашенко. - Мы ни под кого плясать не будем".