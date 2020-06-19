ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО НЕ НАМЕРЕН ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ МВФ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА


14:54 19.06.2020

Александр Лукашенко не намерен выполнять условия Международного валютного фонда (МВФ) для получения кредита в рамках инструмента быстрого финансирования на сумму до $940 млн. Об этом он заявил на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

"Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 млн так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос?" – спросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что для страны неприемлемы навязываемые ей при кредитовании дополнительные условия, которые не касаются финансовой части.

"Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация", - подчеркнул Лукашенко.

Опытом Беларуси в противостоянии коронавирусу, по его словам, заинтересовался Всемирный банк.

"Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в Минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? - сказал Лукашенко. - Мы ни под кого плясать не будем".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
валюта курс
EUR 2.6654
USD 2.3757
RUB 3.4215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6654 -0.0127
USD 2.3757 -0.006
RUB 3.4215 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6680
USD 2.3770 2.3800
RUB 3.4140 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 77.8000 78.0000
USD/RUB 69.6500 69.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте