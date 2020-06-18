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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛНОЦЕННЫЙ САММИТ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА СОСТОИТСЯ В МАРТЕ 2021 ГОДА: ЕС ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ


12:14 19.06.2020

Лидеры Евросоюза определили пять долгосрочных целей политики "Восточного партнерства", которые должны быть утверждены на физическом саммите в марте 2021 года. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам видеоконференции лидеров ЕС и лидеров шести стран ВП.

"Восточное партнерство - это приоритет внешней политики ЕС. За последние 10 лет наше сотрудничество расцвело, торговля с шестью партнерами удвоилась. Мы определили пять приоритетов, пять основных тем для физического саммита в Брюсселе, чтобы в следующем году утвердить совместную декларацию", - сказал Мишель, которого цитирует "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, о каких именно приоритетах идет речь.

"Во-первых, мы хотим сфокусированного на экономике партнерства, которое создает рабочие места, контакты между странами и возможности для молодежи", - сказала она.

Вторая важная тема - укрепление государственных институтов, соблюдения прав человека, гендерное равенство и верховенство права.

Третьим приоритетом фон дер Ляйен назвала "партнерство, которое объединяет": "Мы должны принять цифровую трансформацию, которую мы видели во время пандемии и которая доказала важность диджитализации. ЕС будет работать с партнерами для модернизации соответствующей инфраструктуры".

Четвертым приоритетом является "устойчивость". Речь идет о климатических изменениях и соответствующем реагирование на них

Пятое - Еврокомиссия продолжит информировать об ощутимых результатах, которые граждане стран ВП получают от сотрудничества с ЕС.
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