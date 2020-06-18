Беларусь готова к конструктивному взаимодействию с Европейским союзом по вопросам ядерной безопасности. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам саммита глав государств и правительств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Беларусь открыта к диалогу по ядерной и радиационной безопасности. Мы подчеркнули это во время нашего выступления. Мы готовы к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом в этой сфере", - заявил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он обратил внимание, что Беларуси нечего скрывать в этой области, она соблюдает все международные документы. Страна согласилась провести обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС и проинформировала об этом европейских партнеров.

"Это демонстрирует нашу открытость в этом вопросе", - отметил глава правительства.