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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦПС» ОБСУЖДАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В АПК БЕЛАРУСИ
10:09 19.06.2020
Российская компания «ЦентрПрограммСистем», занимающаяся разработкой и внедрением современных информационных решений в области управления бизнесом, при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации прорабатывает возможности участия совместно с белорусскими партнерами в реализации инвестиционных проектов по применению передовых цифровых технологий на сельскохозяйственных предприятиях Беларуси.
В целях оказания действенной поддержки компании «ЦПС» в исследовании потенциала данной отрасли НАИП провело необходимые предварительные обсуждения с ключевыми субъектами агропромышленного комплекса Беларуси, сформировало пул проявивших интерес к сотрудничеству потенциальных партнеров с белорусской стороны и организовало для компании ряд онлайн-встреч и видеопереговоров с представителями крупных производителей сельскохозяйственной техники Беларуси, компаний-резидентов Парка высоких технологий, фермерских хозяйств и научного технопарка «Горки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в рамках состоявшихся обсуждений был отмечен высокий уровень развития белорусского АПК и выявлены новые возможности для задействования его обширного потенциала, особенно с учетом имеющейся в Беларуси продвинутой инфраструктуры инновационной деятельности и созданных в рамках ПВТ привлекательных преференциальных условий. По итогам переговоров стороны наметили дальнейшие совместные шаги по углубленной проработке данного перспективного направления инвестиционного сотрудничества.
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