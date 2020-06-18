Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам саммита глав государств и правительств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".

По его словам, основное внимание во время саммита было уделено преодолению последствий пандемии коронавируса. Роман Головченко выразил признательность Европейскому союзу за поддержку усилий Беларуси в борьбе с вирусом.

"Мы разделяем ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов "Восточного партнерства". Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны - участницы "Восточного партнерства" должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать советы, которые могут быть навязаны", - сказал премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Глава белорусского правительства отметил, что индивидуальный подход к сотрудничеству не должен приводить к так называемому многоскоростному "Восточному партнерству". "Необходимо сохранить ориентацию инициативы на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан", - подчеркнул он.

Белорусская сторона, по словам Романа Головченко, приоритетными направлениями считает сотрудничество в развитии инфраструктуры, расширении Трансъевропейской транспортной сети и устранении "узких мест" на границе с ЕС, в диверсификации маршрутов доставки энергоносителей.

"Важно продвигать, на наш взгляд, использование возобновляемой энергетики и тех технологий, которые подразумевают низкий уровень выбросов в атмосферу, такие как, например, электротранспорт. В этом контексте скорый запуск Белорусской атомной электростанции позволит нарастить использование чистой электроэнергии и придаст мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике, что в свою очередь приведет к достижению целей Парижского соглашения по климату", - добавил премьер-министр.