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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ВОСТОЧНОМ ПАРТНЕРСТВЕ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ САМИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ПРОЕКТЫ, А НЕ НАВЯЗАННЫЕ
09:10 19.06.2020
Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам саммита глав государств и правительств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".
По его словам, основное внимание во время саммита было уделено преодолению последствий пандемии коронавируса. Роман Головченко выразил признательность Европейскому союзу за поддержку усилий Беларуси в борьбе с вирусом.
"Мы разделяем ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов "Восточного партнерства". Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны - участницы "Восточного партнерства" должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать советы, которые могут быть навязаны", - сказал премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.
Глава белорусского правительства отметил, что индивидуальный подход к сотрудничеству не должен приводить к так называемому многоскоростному "Восточному партнерству". "Необходимо сохранить ориентацию инициативы на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан", - подчеркнул он.
Белорусская сторона, по словам Романа Головченко, приоритетными направлениями считает сотрудничество в развитии инфраструктуры, расширении Трансъевропейской транспортной сети и устранении "узких мест" на границе с ЕС, в диверсификации маршрутов доставки энергоносителей.
"Важно продвигать, на наш взгляд, использование возобновляемой энергетики и тех технологий, которые подразумевают низкий уровень выбросов в атмосферу, такие как, например, электротранспорт. В этом контексте скорый запуск Белорусской атомной электростанции позволит нарастить использование чистой электроэнергии и придаст мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике, что в свою очередь приведет к достижению целей Парижского соглашения по климату", - добавил премьер-министр.
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