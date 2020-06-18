Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 июня 2020 г. принял участие в международной видеоконференции в рамках инициативы «Пояс и путь».

Видеоконференция организована МИД Китая в рамках серии мероприятий по итогам Второго форума по международному сотрудничеству «Пояс и путь», который проходил 25-27 июня 2019 года в Пекине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в фокусе участников дискуссии – борьба с пандемией коронавируса, обсуждение путей восстановления экономики, а также реализация совместных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь».

Министр иностранных дел Беларуси в своем выступлении обратил внимание на право государства самостоятельно определять тактику и стратегию борьбы с распространением коронавируса, подчеркнув неприемлемость политизации вопросов пандемии.

В. Макей поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за оказанную помощь и высказал заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества с организацией и ООН в духе единства, солидарности и взаимной поддержки.

В контексте участия Республики Беларусь в инициативы «Пояс и путь» глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных проектов в сфере логистики железнодорожных перевозок и высокотехнологичных производств.

Министр отметил результаты развития индустриального парка «Великий камень» как ключевого звена Экономического пояса Шелкового пути в Евразийском регионе.

По итогам мероприятия принято совместное заявление, которое призвано содействовать донесению позитивных сигналов стран по укреплению сотрудничества в борьбе с эпидемией, продвижению инициативы «Пояс и путь», согласованию подходов в области борьбы с эпидемией и восстановления социально-экономического развития.

В видеоконференции приняли участие представители двадцати пяти стран, в том числе на уровне вице-премьеров: Индонезии, Камбоджи, Сербии, на уровне руководителей внешнеполитических ведомств: Венгрии, Греции, Египта, Казахстана, Кении, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, ОАЭ, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана, Чили и Эфиопии.

Инициатива создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), выдвинутая председателем КНР в сентябре 2013 года в ходе визита в Казахстан, направлена на разработку инновационной модели взаимодействия и формирование нового порядка межрегионального сотрудничества. Во взаимосвязи с инициативой строительства «Морского шелкового пути ХХI века» объединенная концепция получила название «Пояс и путь». Определены пять приоритетов международного сотрудничества со странами вдоль Шелкового пути: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами. Беларусь в числе первых поддержала инициативу «Пояс и путь».