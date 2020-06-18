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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ШВЕЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ


13:53 18.06.2020

Швеция заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в строительной области. Это было отмечено 18 июня в ходе видеоконференции «Особенности экспорта белорусских строительных материалов в Швецию», организованной совместно с Национальным советом по торговле Швеции и посольством Беларуси в Швеции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, представителям белорусских деловых кругов были представлены основные направления программы Open Trade Gate Sweden Национального совета по торговле Швеции, а также информация об особенностях шведского рынка строительных материалов, правовых аспектах и требованиях при экспорте продукции в Швецию и страны Евросоюза, о каналах поставок и текущих предпочтениях потребителей.

По результатам видеоконференции между РУП «Завод газетной бумаги» и шведской компанией PS Fastigheter AB достигнута договоренность о заключении в июне 2020 г. контракта на поставку 12 деревянных полносборных домов.

В мероприятии приняли участие директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо, посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик,посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, председатель Шведской ассоциации торговли строительными материалами Моника Бьорк, представители концерна «Беллесбумпром», отвечающего за развитие торгово-экономического сотрудничества нашей страны с Королевством Швеция. А также эксперты Национального совета по торговле Швеции и представители более 30 белорусских предприятий и организаций.

Валерий Садохо отметил, что Швеция является одним из важных торговых партнеров Беларуси в Европе, белорусско-шведский товарооборот превышает 150 млн. долларов. Белорусским предприятиям необходимо активнее проводить работу по освоению новых ниш на европейском рынке.

Посол Дмитрий Мирончик подчеркнул, что в нынешних непростых экономических условиях, связанных с пандемией, новые формы взаимодействия с бизнесом, включая видеоконференции, призваны способствовать развитию международного сотрудничества.

«Швеция является перспективным рынком для многих видов белорусской продукции, значительный потенциал мы видим в строительной области и в части экспорта товаров для ремонта и строительства. Шведское руководство заявило амбициозную цель построить 700 тысяч новых квартир к 2025 году для решения имеющейся проблемы нехватки жилья. Белорусская арматура хорошо известна в Швеции, совместно с БМЗ мы сейчас ведем работу по увеличению поставок. Весной этого года начаты поставки белорусской керамической плитки на шведский рынок. Белорусские окна и секционные гаражные ворота хорошо известны в Скандинавии. В прошлом году белорусский производитель железобетонных панелей возвел свой первый одноквартирный жилой дом в Стокгольме. Определенные перспективы имеются также для экспорта теплоизоляционных материалов крупных белорусских производителей», – отметил посол.
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