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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТПП ОРГАНИЗУЕТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР "БЕЛАРУСЬ – ИТАЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ"
12:52 18.06.2020
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) приглашает представителей предприятий и организаций принять участие в онлайн-семинаре "Беларусь – Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе семинара выступят руководители дипломатических миссий Беларуси в Италии и Италии в Беларуси, представители бизнес-ассоциаций, организаций и предприятий двух стран, которые представят актуальную информацию о развитии белорусско-итальянского торгово-экономического взаимодействия в текущих условиях, об ограничениях, возникших в связи с эпидемиологической обстановкой, антикризисных мерах, принимаемых для минимизации последствий спада деловой активности, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.
Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.
Для участия в бесплатном онлайн-семинаре необходимо пройти регистрацию до 27 июня.
При наличии предложений и вопросов к итальянской стороне в БелТПП просят обозначить их при регистрации для подготовки ответов экспертами.
Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Начало семинара – 11.30, подключение участников начнется в 11.10 (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.
При проведении семинара будет обеспечен русско-итальянский синхронный перевод.
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