Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) приглашает представителей предприятий и организаций принять участие в онлайн-семинаре "Беларусь – Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе семинара выступят руководители дипломатических миссий Беларуси в Италии и Италии в Беларуси, представители бизнес-ассоциаций, организаций и предприятий двух стран, которые представят актуальную информацию о развитии белорусско-итальянского торгово-экономического взаимодействия в текущих условиях, об ограничениях, возникших в связи с эпидемиологической обстановкой, антикризисных мерах, принимаемых для минимизации последствий спада деловой активности, а также о том, как бизнес в двух странах осуществляет свою деятельность в условиях пандемии.

Участники мероприятия получат возможность задать вопросы спикерам, провести обмен мнениями.

Для участия в бесплатном онлайн-семинаре необходимо пройти регистрацию до 27 июня.

При наличии предложений и вопросов к итальянской стороне в БелТПП просят обозначить их при регистрации для подготовки ответов экспертами.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom. Начало семинара – 11.30, подключение участников начнется в 11.10 (ссылка на подключение будет направлена после прохождения регистрации). Одновременно будет вестись трансляция встречи на YouTube-канале.

При проведении семинара будет обеспечен русско-итальянский синхронный перевод.