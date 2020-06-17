ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» планирует расширить свою деятельность на территории России. Эти планы обсуждались во время встречи руководства холдинга с российской делегацией во главе с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гости ознакомились с номенклатурой продукции холдинга и образцами техники «АМКОДОР» на постоянно действующей выставке. После этого руководство холдинга и российская делегация провели переговоры по вопросам дальнейшего укрепления экономических связей двух стран.

В настоящее время в Российской Федерации техника «АМКОДОР» производится на ООО «Амкодор-Брянск» и ООО «Амкодор-Онего» (Петрозаводск).

Предприятие в Петрозаводске, в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, подписанным в июне 2019 года между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Карелии и ООО «Амкодор-Онего», создано для производства полного цикла лесозаготовительной техники «АМКОДОР». Она будет реализовываться преимущественно потребителям России. Проектом предусматривается выпуск не менее 1 тысячи машин в год и запуск в производство не менее 10 моделей современной лесозаготовительной техники, а также создание инженерно-технологического и сервисного центра.

Общество с ограниченной ответственностью «Амкодор-Брянск» – завод холдинга «АМКОДОР» в России, где производят фронтальные и универсальные погрузчики, снегоочистители и другую технику «АМКОДОР». Имеет статус генерального импортера продукции предприятий холдинга «АМКОДОР» в Российской Федерации.

Продукция, выпускаемая обоими предприятиями, признана произведенной в России.