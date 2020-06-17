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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПРИГЛАСЯТ В ГРОДНО НА СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
16:02 17.06.2020
В рамках третьего Форума регионов Беларуси и Украины 1 октября 2020 года в Гродно состоится семинар в формате «круглого стола» на тему «Повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в рамках «круглого стола» белорусские и украинские специалисты представят свой практический опыт повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов, обсудят успешные примеры и практики проведения тепловой модернизации жилых домов при выполнении капитального ремонта жилых зданий, различные возможности и механизмы вовлечения граждан в проведение такой работы, а также существующие в наших странах меры государственной поддержки в этой сфере.
Для участия в «круглом столе» и выступления с тематическими докладами с украинской стороны будут приглашены представители Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и областных государственных администраций.
Также для участия в семинаре будут приглашены представители заинтересованных государственных органов, областных и Минского городского исполнительных комитетов и организаций.
Организаторами «круглого стола» от белорусской стороны выступают Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Гродненский областной исполнительный комитет, представители которых также выступят докладчиками на семинаре.
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