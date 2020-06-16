Китайско-Евразийский фонд экономического сотрудничества (КЕФЭС) готов к взаимодействию в рамках долевого и долгового финансирования проектов.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», финансироваться будут проекты стоимостью от $10 млн по ставке на уровне 8-12%. Срок окупаемости проекта должен быть не более 6 лет. Еще одно условие - обратный выкуп акций после выхода проекта на полную мощность.

Инвестиционные предложения будут рассматриваться индивидуально.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо до 15 июля 2020 года направить в Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси технико-экономическое обоснование или бизнес-план на русском и английском языках, удовлетворяющие условиям инвестиционного фонда.

Контактное лицо со стороны агентства: специалист по инвестициям Ксения Радченко, e-mail: , тел.: +375 (17) 226-41-66.