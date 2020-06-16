Эксперты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) обсудили онлайн 15 июня перспективы имплементации и функционирования ИТ-платформы WIPO-Connect на базе НЦИС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, использование данной ИТ-платформы открывает новые возможности для организации по коллективному управлению (ОКУ) правами авторов и иных правообладателей, функции которой на сегодня в Беларуси уполномочен исполнять НЦИС.

По итогам видеоконференции стороны согласовали дорожную карту по реализации данного проекта в Беларуси.

WIPO-Connect – это разработанное и предлагаемое ВОИС ИТ-решение, которое направлено на обеспечение коллективного управления авторскими и смежными правами от имени правообладателей. Данная платформа состоит из двух модулей – местного и центрального (внешнего).

WIPO-Connect – эффективное, хорошо структурированное и настроенное под потребности пользователей ИТ-решение, которое направлено на содействие ОКУ в их ежедневной работе и налаживанию сотрудничества с иными ОКУ в других странах.