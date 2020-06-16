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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПРИ ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
10:38 17.06.2020
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич обсудили возможность заключения соглашения по предоставлению взаимных преференций при закупках товаров и услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе состоявшейся 16 июня встрече стороны также обсудили сотрудничество в области информационных технологий, развитие двусторонней торговли и приоритеты в иных перспективных сферах взаимодействия.
Велько Ковачевич отметил высокое качество и востребованность на балканском рынке мясной и молочной продукции белорусского производства.
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