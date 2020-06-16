Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 16 июня встретился с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 г. в Гродно.

Украинской стороне также было передано приглашение А. Лукашенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.