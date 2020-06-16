Консультации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Китая прошли 16 июня в формате видеоконференции.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, китайскую – заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций дипломаты рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая состояние политического диалога между Беларусью и Китаем в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире, обсудили перспективы обмена государственными визитами на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание на консультациях было уделено развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая наращивание экспорта белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в КНР, расширение индустриального парка «Великий камень», а также реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Андрей Дапкюнас и Лэ Юйчэн подробно обсудили вопросы развития межрегионального взаимодействия и гуманитарного сотрудничества. В контексте расширения межрегионального сотрудничества отдельно обсуждена инициатива проведения «Года регионов Беларуси и Китая».

В ходе консультаций стороны заверили друг друга в дальнейшей взаимной поддержке на международной арене и в многосторонних форматах сотрудничества, таких как Организация Объединенных Наций, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат "17 + 1" и т.д.