Беларусь и Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием земель подписали соглашение о реализации нового проекта, направленного на экологическую реабилитацию нарушенных торфяников в Гомельской области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Там отметили, что в 2018 году Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием и правительство Кореи поддержали инициативу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси о проведении в рамках Чангвонской инициативы практических работ по экологической реабилитации деградированных земель. Так, в 2018 – 2019 годах в рамках проекта «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси» было осуществлено повторное заболачивание более 1 тыс. га торфяников, расположенных в юго-восточном регионе Могилевской области (Чериковский и Костюковичский районы).

Успешное выполнение мероприятий создало основу для продолжения сотрудничества и в канун 17 июня 2020 года, «Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, подписано соглашение о реализации второй фазы этого проекта. Как и первая, она будет осуществляться общественным объединением «Зеленая экономика» и направлена на продолжение практики повторного заболачивания нарушенных торфяников в Республике Беларусь. В этот раз проектные территории будут расположены в Гомельской области, их площадь составит не менее 2 тыс. га», - рассказали в министерстве.

Экологическая реабилитация осушенных торфяников через их повторное заболачивание позволит предотвратить торфяные пожары, улучшить региональную экологическую обстановку, создать условия для обитания охраняемых и ресурсных видов флоры и фауны. Также проект будет способствовать снижению воздействия изменения климата на устойчивое развитие экономики, повышению уровня жизни местного населения.