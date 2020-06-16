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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ИЗ БЕЛАРУСИ ОТКРЫТ ДОСТУП К ЖУРНАЛУ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК США
13:00 16.06.2020
Исследователям из Беларуси открыт доступ к журналу PNAS — официальному журналу Национальной Академии Наук США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном технологическом университете, журнал охватывает биологические, физические и социальные науки.
Издание имеет глобальный охват, и его публикация открыта для всех исследователей во всем мире. Impact factor 2018 г. — 9,58 (Импакт-фактор — численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале).
PNAS планируют наращивать мировой научный потенциал, стремится обеспечить широкий доступ к текущим научным исследованиям во многих областях и содействовать глобализации исследовательских инструментов и достижений.
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