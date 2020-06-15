Посол Беларуси в Республике Сербия Валерий Брылев и президент Сербии Александр Вучич обсудили вопросы развития белорусско-сербского сотрудничества.

Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 15 июня встречи стороны подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений и нацеленность Беларуси и Сербии на укрепление торгово-экономических связей. Среди перспективных направлений партнерства были отмечены совместное производство пожарных машин на базе шасси «МАЗ», металлургия, поставки сельскохозяйственной продукции и городского пассажирского транспорта, участие в крупных инфраструктурных проектах на территории Сербии.

Кроме того, рассмотрены возможности для гуманитарного взаимодействия двух стран в рамках борьбы с распространением коронавируса.