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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:16 16.06.2020
Посол Беларуси в Республике Сербия Валерий Брылев и президент Сербии Александр Вучич обсудили вопросы развития белорусско-сербского сотрудничества.
Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 15 июня встречи стороны подчеркнули высокий уровень межгосударственных отношений и нацеленность Беларуси и Сербии на укрепление торгово-экономических связей. Среди перспективных направлений партнерства были отмечены совместное производство пожарных машин на базе шасси «МАЗ», металлургия, поставки сельскохозяйственной продукции и городского пассажирского транспорта, участие в крупных инфраструктурных проектах на территории Сербии.
Кроме того, рассмотрены возможности для гуманитарного взаимодействия двух стран в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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