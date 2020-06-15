Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил 15 июня по телефону с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем конкретные шаги по дальнейшему развитию двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций.

Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению COVID-19.

В. Макей выразил канадской стороне признательность за решение направить в Беларусь гуманитарную помощь для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом.