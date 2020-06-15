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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАНАДА НАПРАВИТ В БЕЛАРУСЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
09:10 16.06.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил 15 июня по телефону с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем конкретные шаги по дальнейшему развитию двусторонних контактов, экономического диалога, взаимодействия в рамках международных организаций.
Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе МИД, главы внешнеполитических ведомств обменялись информацией о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию распространению COVID-19.
В. Макей выразил канадской стороне признательность за решение направить в Беларусь гуманитарную помощь для проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом.
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