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«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРОВОДИТ 18 ИЮНЯ ОНЛАЙН-ФОРУМ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ


14:53 15.06.2020

Администрация индустриального парка и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» проведут 18 июня (начало 11:00) онлайн-форум «Индустриальный парк «Великий камень» – беспрецедентные возможности для бизнеса».

Как сообщает сайт Индустриального парка «Великий камень», в онлайн-мероприятии примут участие представители международных и региональных организаций сотрудничества, торгово-промышленных палат, промышленных союзов и бизнес-ассоциаций, а также входящих в их состав компаний.

Онлайн-форум состоится на платформе Microsoft Teams, рабочий язык – английский (участие бесплатное).

Ключевые темы - развитие индустриального парка «Великий камень», его преференциальный режим, строительство инфраструктуры и деятельность резидентов. Кроме этого, участники смогут ознакомиться с создаваемыми в Беларуси возможностями для иностранных инвесторов, перспективными для инвестирования отраслями и примерами реализации крупных инвестпроектов.

В качестве спикеров выступят: начальник отдела маркетинга и коммуникаций ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» Дарья Колбасич; руководитель отдела промышленности и услуг (Украина, Беларусь) Европейского банка реконструкции и развития Флоранс Башелар-Бакал; заместитель начальника управления по привлечению инвестиций ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Дмитрий Кичев; руководитель отдела обслуживания инвесторов из стран Европы и Америки СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Артур Детков; руководитель инвестиционных проектов СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ольга Ян; руководитель инвестиционных проектов СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Адам Росс Джонс; управляющий партнер, член Совета Директоров инвестиционной компании «ЮНИТЕР» Роман Осипов.

Для участия в онлайн-форуме необходимо пройти регистрацию.
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