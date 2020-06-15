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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТАВКАМ БЕЛОРУССКИХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ШВЕЦИЮ СОСТОИТСЯ 18 ИЮНЯ


13:54 15.06.2020

18 июня в Национальном центре маркетинга МИД пройдет видеоконференция, посвященная налаживанию поставок белорусской строительной продукции на шведский рынок.

Мероприятие инициировано совместно с посольством Беларуси в Королевстве Швеция.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках мероприятия будут рассмотрены особенности шведского рынка строительных материалов, правовые аспекты и требования по экспорту продукции в Швецию и страны Евросоюза, каналы поставок и текущие предпочтения потребителей. Представители шведской стороны ответят на вопросы белорусских экспортеров.

В видеоконференции примут участие посол Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Мирончик, посол Швеции в Республике Беларусь Кристина Йоханнессон, представители Национального совета по торговле Швеции (OTGS Kommerskollegium) и Шведской строительной ассоциации (Sveriges Byggindustrier), белорусские экспортеры (концерн Беллесбумпром, группа компаний Алютех, БМЗ, Керамин и другие).

Язык проведения видеоконференции – английский. Все заинтересованные в участии предприятия могут обратиться в Национальный центр маркетинга и получить инструкцию для онлайн-подключения по тел +375 (17) 328-46-24.

В связи с ростом населения Швеции до 10,3 млн человек (более чем на 10% за последние 10 лет), на рынке образовался дефицит жилой недвижимости. По оценкам Государственного управления по жилищным вопросам, необходимо построить 700 000 новых квартир к 2025 году для того, чтобы решить имеющуюся на данный момент проблему нехватки жилья. В этой связи в стране возникла необходимость в импорте строительных материалов. Необходимо вести работу по экспорту в Швецию сухих смесей, фасадных панелей, деревянных каркасов и фанеры, деревянных конструкционных материалов, осветительного оборудования, термоизоляционных материалов, арматуры и труб из черных металлов, керамической плитки, цемента, железобетонных изделий и других стройматериалов.
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