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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В ШВЕЙЦАРИЮ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,8%
11:22 15.06.2020
Белорусский экспорт товаров и услуг в Швейцарию демонстрирует устойчивый рост.
Как сообщает посольство Беларуси в Швейцарии, в январе-апреле 2020 г. экспорт товаров из Беларуси в Швейцарию составил 8,1 млн долларов США, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).
При этом экспорт услуг за четыре месяца текущего года увеличился на 8,3% и превысил 62 млн долларов.
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