Белорусский экспорт товаров и услуг в Швейцарию демонстрирует устойчивый рост.

Как сообщает посольство Беларуси в Швейцарии, в январе-апреле 2020 г. экспорт товаров из Беларуси в Швейцарию составил 8,1 млн долларов США, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

При этом экспорт услуг за четыре месяца текущего года увеличился на 8,3% и превысил 62 млн долларов.