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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГАЗПРОМ НАЗВАЛ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
09:49 15.06.2020
Российские акционеры Белгазпромбанка назвали незаконными действия белорусских властей и Национального банка Беларуси.
"Газпромбанк" (АО) и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.
"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - подчеркнули в "Газпроме".
Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.
В четверг ДФР КГК РБ провел обыски в головном здании Белгазпромбанка и сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Беларуси — 0,097% акций.
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