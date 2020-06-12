Российские акционеры Белгазпромбанка назвали незаконными действия белорусских властей и Национального банка Беларуси.

"Газпромбанк" (АО) и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" заявляют о том, что 11 июня 2020 года в нарушение законодательства Республики Беларусь Правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы Газпрома.

"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - подчеркнули в "Газпроме".

Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.

В четверг ДФР КГК РБ провел обыски в головном здании Белгазпромбанка и сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Беларуси — 0,097% акций.