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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ С МОЛДОВОЙ ОПЫТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННЫХ БЕТОННЫХ АВТОДОРОГ
09:06 15.06.2020
Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом строительства современных бетонных автодорог и взлетно-посадочных полос, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. Об этом заявил посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин во время встречи 11 июня с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Сергеем Райляном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, для расширения взаимодействия и выстраивания долгосрочного сотрудничества молдавской стороне предложено изучить возможность создания совместного дорожно-строительного консорциума, а также кооперационных производств по ремонту железнодорожного подвижного состава и соответствующей инфраструктуры в Молдове.
Кроме того, достигнута договоренность активизировать процесс согласования сроков проведения в Минске очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом эпидемиологической обстановки.
Стороны подчеркнули, что Беларусь и Молдова имеют значительный нереализованный потенциал в сферах торговли и экономики. Договорились ускорить работу по реализации совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта и дорожного строительства.
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