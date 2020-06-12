Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом строительства современных бетонных автодорог и взлетно-посадочных полос, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. Об этом заявил посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин во время встречи 11 июня с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Сергеем Райляном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, для расширения взаимодействия и выстраивания долгосрочного сотрудничества молдавской стороне предложено изучить возможность создания совместного дорожно-строительного консорциума, а также кооперационных производств по ремонту железнодорожного подвижного состава и соответствующей инфраструктуры в Молдове.

Кроме того, достигнута договоренность активизировать процесс согласования сроков проведения в Минске очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом эпидемиологической обстановки.

Стороны подчеркнули, что Беларусь и Молдова имеют значительный нереализованный потенциал в сферах торговли и экономики. Договорились ускорить работу по реализации совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта и дорожного строительства.