Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации обсудил с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, участники встречи обсудили будущий официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в Гродно.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в области инфраструктуры.

Игорь Сергиенко назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь.

Во время визита также состоялся ряд встреч с членами нового правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Беларуси Юрием Назаровым, а министр обороны Украины Андрей Таран - с министром обороны Виктором Хрениным.