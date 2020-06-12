Белорусские и российские ученые объединят усилия в борьбе с COVID-19. Вопрос взаимодействия ученых рассматривался на Международной видеоконференции НАН Беларуси и Российской академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на состоявшейся 10 июня видеоконференции ученые обсудили тему «Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению».

«Это первая видеоконференция с коллегами из Российской академии наук, посвященная борьбе с коронавирусом. Наши ученые сейчас работают над созданием вакцины, на мой взгляд, здесь важно объединить усилия, чтобы усилить эффективность разработок. В Беларуси есть ряд противовирусных препаратов, созданных нашими учеными, но они разрабатывались до пандемии — их назначение общее противовирусное, сейчас мы работаем над созданием специализированных препаратов по борьбе с COVID-19. Нашим странам следует разработать план совместной деятельности на 2020-2021 годы», - отметил перед видеоконференцией председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В свою очередь заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский рассказал, что ученые двух стран уже договаривались сравнить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусу.

«Потому что есть некая специфика, возможно, вы в интернете встречали, что по-разному болеют китайцы, итальянцы и так далее. Эту специфику мы хотим изучить с российскими коллегами», – пояснил Александр Кильчевский.

Участники видеоконференции рассмотрели фундаментальные аспекты изучения коронавирусной инфекции, разработку новых технологий профилактики, диагностики и лечения, современные подходы к выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях, а также новые направления исследований НАН Беларуси и РАН по борьбе с COVID-19.

От НАН Беларуси на Международной видеоконференции с докладами выступили: директор Института физико-органической химии, академик Александр Бильдюкевич, директор Института физиологии Сергей Губкин, директор Института биоорганической химии Светлана Бабицкая, директор Института биофизики и клеточной инженерии Андрей Гончаров. О сотрудничестве белорусских и российских ученых в рамках Международной ассоциации академий наук рассказал академик Петр Витязь.