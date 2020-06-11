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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БЕЛАРУСИ К ГААГСКОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ОБСУЖДЕНЫ С ВОИС


13:23 12.06.2020

Перспективы присоединения Беларуси к Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов обсуждены в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, состоявшаяся 10 июня насыщенная часовая дискуссия затронула наиболее актуальные вопросы функционирования административной системы промышленной собственности IPAS и ее перспектив развития для экспертов патентного ведомства Беларуси.

Старший советник Гаагского реестра отдела брендов и дизайна ВОИС Пави Ладесмаки рассказала о возможностях расширения функционала системы IPAS в отношении промышленных образцов и эффективности подачи заявок в электронном виде. Кроме того, были затронуты вопросы развития ИТ-инфраструктуры белорусского ведомства.

Участники согласовали дальнейшие действия по реализации дорожной карты по присоединению Беларуси к Женевскому акту 1999 г. Гаагского соглашения. Представитель ВОИС выразил готовность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с белорусской стороной по рассматриваемым направлениям.

Гаагское соглашение регулирует вопросы международной регистрации промышленных образцов. Соглашение, впервые принятое в 1925 г., фактически создает международную систему (Гаагскую систему), которая позволяет при минимуме формальностей обеспечить охрану промышленных образцов в ряде стран или регионов. В настоящее время действуют два акта Гаагского соглашения – Акт 1999 г. и Акт 1960 г. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 года – это последняя «редакция» Гаагского соглашения, образующего Гаагскую систему охраны промышленных образцов. Международная регистрация образца может быть получена только физическим или юридическим лицом, связанным через учреждение, местожительство, гражданство или, в случае Акта 1999 г., обычное местожительство с Договаривающейся стороной любого из этих двух актов.

Гаагское соглашение позволяет заявителям зарегистрировать промышленный образец путем подачи одной заявки в Международное бюро ВОИС, что позволяет владельцам образцов обеспечивать охрану своих образцов с минимальными формальностями в многочисленных странах или регионах.

На сегодня проводятся внутригосударственные процедуры, необходимые для присоединения Беларуси к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 2 июля 1999 года.

В связи с этим подготовлен и направлен на согласование заинтересованным государственным органам и организациям проект Закона Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов».

По информации Всемирной организации интеллектуальной собственности, на 6 марта 2020 г. участниками Женевского акта Гаагского соглашения являются 64 государства и межправительственные организации, в число которых входят три государства – члена Евразийского экономического союза (Армения, Кыргызстан, Российская Федерация).
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