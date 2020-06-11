Беларусь примет участие в процессе модернизации промышленных предприятий в Египте. Механизм практической реализации этого вопроса выработан по итогам состоявшихся 11 июня в режиме видеоконференцсвязи переговоров сопредседателей белорусско-египетской совместной торговой комиссии – министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и министра торговли и промышленности Египта доктора Невин Гамеа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе переговоров также достигнута договоренность о получении в ближайшее время от египетской стороны сертификата о достигнутом уровне локализации сборочной линии автотехники ОАО «МАЗ».

Кроме того, Египет повторно рассмотрит вопрос о регистрации ОАО «БМЗ» в Египте в качестве поставщика арматурного проката на египетский рынок.

В ходе встречи белорусская сторона поддержала усилия по подготовке соглашения о свободной торговле между Арабской Республикой Египет и Евразийским экономическим союзом, членом которого Беларусь является.