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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЕГИПТЕ
11:51 12.06.2020
Беларусь примет участие в процессе модернизации промышленных предприятий в Египте. Механизм практической реализации этого вопроса выработан по итогам состоявшихся 11 июня в режиме видеоконференцсвязи переговоров сопредседателей белорусско-египетской совместной торговой комиссии – министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и министра торговли и промышленности Египта доктора Невин Гамеа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе переговоров также достигнута договоренность о получении в ближайшее время от египетской стороны сертификата о достигнутом уровне локализации сборочной линии автотехники ОАО «МАЗ».
Кроме того, Египет повторно рассмотрит вопрос о регистрации ОАО «БМЗ» в Египте в качестве поставщика арматурного проката на египетский рынок.
В ходе встречи белорусская сторона поддержала усилия по подготовке соглашения о свободной торговле между Арабской Республикой Египет и Евразийским экономическим союзом, членом которого Беларусь является.
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