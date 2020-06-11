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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ГОТОВ К БОЛЕЕ ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВОСТОЧНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ
10:20 12.06.2020
Евросоюз готов к усилению сотрудничества со странами-членами Восточного партнерства, к которому относится и Беларусь, при условии, что те будут проводить демократические реформы. Об этом после онлайн-встречи глав МИД ЕС и Восточного партнерства заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи.
По его словам, во время онлайн-встречи обсуждались два вопроса: ответ на пандемию и будущее сотрудничество с Восточным партнерством, сообщает "Европейская правда".
"Конечно, наши политические приоритеты не изменились. Мы хотим реформ. Демократических реформ", - сказал Варгеи, отвечая на вопрос об условиях, необходимых для углубления сотрудничества с восточными партнерами, которые этого желают.
Варгеи привел пример Грузии, отметив, что у нее есть целый список реформ к исполнению.
"А мы будем предоставлять необходимые ресурсы и фонды для этого... Как я сказал, все возможности есть для каждой страны Восточного партнерства теснее сотрудничать с нами. Мы готовы к сотрудничеству", - отметил Варгеи.
Варгеи добавил, что в настоящее время пандемии ЕС дал четко понять, что для Европы Восточное партнерство является четким приоритетом и останется им, мобилизовав почти миллиард евро на поддержку восточных партнеров.
Три государства в Восточном партнерстве - Украина, Молдова и Грузия выступают за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.
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