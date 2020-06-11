ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕС ГОТОВ К БОЛЕЕ ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВОСТОЧНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ


10:20 12.06.2020

Евросоюз готов к усилению сотрудничества со странами-членами Восточного партнерства, к которому относится и Беларусь, при условии, что те будут проводить демократические реформы. Об этом после онлайн-встречи глав МИД ЕС и Восточного партнерства заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

По его словам, во время онлайн-встречи обсуждались два вопроса: ответ на пандемию и будущее сотрудничество с Восточным партнерством, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, наши политические приоритеты не изменились. Мы хотим реформ. Демократических реформ", - сказал Варгеи, отвечая на вопрос об условиях, необходимых для углубления сотрудничества с восточными партнерами, которые этого желают.

Варгеи привел пример Грузии, отметив, что у нее есть целый список реформ к исполнению.

"А мы будем предоставлять необходимые ресурсы и фонды для этого... Как я сказал, все возможности есть для каждой страны Восточного партнерства теснее сотрудничать с нами. Мы готовы к сотрудничеству", - отметил Варгеи.

Варгеи добавил, что в настоящее время пандемии ЕС дал четко понять, что для Европы Восточное партнерство является четким приоритетом и останется им, мобилизовав почти миллиард евро на поддержку восточных партнеров.

Три государства в Восточном партнерстве - Украина, Молдова и Грузия выступают за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
валюта курс
EUR 2.7006
USD 2.3748
RUB 3.4386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7006 +0.0065
USD 2.3748 +0.0027
RUB 3.4386 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7030
USD 2.3830 2.3950
RUB 3.4050 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 78.7000 79.4000
USD/RUB 69.8000 70.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте