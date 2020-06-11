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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СИ ЦЗИНЬПИН ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖАТЬ БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ В КИТАЙ


09:12 12.06.2020

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещал поддержать белорусский экспорт в Китай, особенно касающийся продуктов питания - молочной продукции, говядины, куриного мяса. Обещание было озвучено во время состоявшегося 11 июня телефонного разговора с Александром Лукашенко.

Говоря в целом о ситуации в Беларуси, Лукашенко отметил, что даже в нынешних непростых эпидемиологических условиях экономика работает, ее не останавливали. Все предприятия работают, тем более что в Беларуси нет таких ресурсов, как в Китае. На сегодня главный вопрос - реализация белорусской продукции на экспорт.

Узнав, что главная проблема состоит в экспорте, председатель КНР предложил Беларуси представить свою заявку в соответствующие органы КНР и пообещал, что она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Этим будет заниматься первый заместитель премьер-министра, который пока еще находится в Китае.

Китай также готов оказывать финансовую помощь.

Как сообщает пресс-служба президента, еще одна тема беседы - планируемый визит председателя КНР в Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране очень ждут этого визита, который еще больше укрепит «железное братство и всепогодную дружбу» между Беларусью и Китаем.

В разговоре была затронута и кадровая тема. Как известно, посол в КНР Николай Снопков будет отозван с этого поста в связи с назначением первым заместителем премьер-министра. Лукашенко пообещал, что Беларусь взамен подберет фигуру не слабее.

Помимо этого, стороны обсуждали сотрудничество в рамках парка "Великий камень". Лукашенко с удовлетворением отметил, что парк уже насчитывает 60 резидентов из 15 стран мира.

Председатель КНР предложил организовать видеоконференцию "Беларусь-Китай", на которой и произойдет обмен опытом по борьбе с пандемией. У Китая есть такая практика с разными странами, но китайская сторона готова сделать это с Беларусью отдельно, а также поделиться всем необходимым.

Си Цзиньпин также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую ранее Беларусь оказывала Китаю в связи с эпидемией. Он подчеркнул, что китайский народ это помнит и будет помнить всегда.

Разговор продолжался около 50 минут.
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