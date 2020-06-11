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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ СКОРЕЙШЕГО НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ О НОВОМ РАМОЧНОМ СОГЛАШЕНИИ БЕЛАРУСЬ-ЕС
18:16 11.06.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении Беларусь-ЕС. Заявление прозвучало во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства, которая прошла 11 июня в формате видеоконференции.
В качестве одного из достижений Восточного партнерства он отметил предстоящее 1 июля вступление в силу соглашения об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.
В контексте видения дальнейшего развития Восточного партнерства глава МИД Беларуси акцентировал важность содействия привлечению иностранных инвестиций, облегчения доступа стран-партнеров на рынок Евросоюза, развития энергетических и транспортных коммуникаций, внедрения «зеленых» и информационных технологий. Министр призвал поддержать предложение Беларуси о создании в Минске региональной IT-школы Восточного партнерства.
Глава МИД Беларуси подтвердил приверженность белорусской стороны видению Восточного партнерства как неконфронтационной инициативы, нацеленной на формирование пространства мира, стабильности и процветания в регионе и ориентированной на достижение осязаемых практических результатов в интересах стран-партнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, В. Макей также подчеркнул важность совместных действий по преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приветствовал намерение ЕС оказать помощь Беларуси в этой сфере, поблагодарил отдельные страны-члены ЕС, которые уже оказали такую помощь.
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