Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении Беларусь-ЕС. Заявление прозвучало во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства, которая прошла 11 июня в формате видеоконференции.

В качестве одного из достижений Восточного партнерства он отметил предстоящее 1 июля вступление в силу соглашения об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.

В контексте видения дальнейшего развития Восточного партнерства глава МИД Беларуси акцентировал важность содействия привлечению иностранных инвестиций, облегчения доступа стран-партнеров на рынок Евросоюза, развития энергетических и транспортных коммуникаций, внедрения «зеленых» и информационных технологий. Министр призвал поддержать предложение Беларуси о создании в Минске региональной IT-школы Восточного партнерства.

Глава МИД Беларуси подтвердил приверженность белорусской стороны видению Восточного партнерства как неконфронтационной инициативы, нацеленной на формирование пространства мира, стабильности и процветания в регионе и ориентированной на достижение осязаемых практических результатов в интересах стран-партнеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, В. Макей также подчеркнул важность совместных действий по преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приветствовал намерение ЕС оказать помощь Беларуси в этой сфере, поблагодарил отдельные страны-члены ЕС, которые уже оказали такую помощь.