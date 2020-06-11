Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) приглашает представителей белорусских предприятий принять участие во встрече с деловыми кругами Ульяновской области (РФ) в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелтПП, в ходе онлайн-встречи, которая пройдет 26 июня в 11.00, представители белорусского бизнеса смогут обсудить на переговорах с представителями ульяновских компаний направления сотрудничества.

Для повышения эффективности проведения переговоров Минским отделением БелТПП по запросу белорусской стороны будет обеспечен подбор трех профильных компаний Ульяновской области – потенциальных партнеров белорусских участников. Для подбора компаний необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить регистрационный сбор.

Участие в переговорах с представителями российских компаний, заинтересованных в поиске партнеров в Беларуси, бесплатное по предварительно поданным заявкам.

Список предприятий Ульяновской области, заинтересованных в установлении контактов с белорусским бизнесом, будет размещен дополнительно.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+375-17) 289-56-81, 239-27-71, 289-58-66, (+375-29) 106-98-96 или по электронной почте: .