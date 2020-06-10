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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПО ИНИЦИАТИВЕ НАН БЕЛАРУСИ СОЗДАН НОВЫЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ВИРУСОЛОГИИ МААН


11:25 11.06.2020

В условиях пандемии COVID-19 чрезвычайно важным является объединение ученых и специалистов всех стран для преодоления ее тяжелых последствий, предупреждения новых случаев заболевания и человеческих потерь. Об этом заявил заместитель руководителя Международной ассоциации академий наук (МААН) академик НАН Беларуси Петр Витязь, открывая учредительное заседание Научного совета по вирусологии Международной ассоциации академий наук, которое прошло 9 июня в режиме видеоконференции.

Участники заседания активно поддержали инициативу НАН Беларуси по созданию Научного совета по вирусологии. Его сопредседателями утвердили Александра Кильчевского, заместителя председателя НАН Беларуси, академика, Виталия Зверева – научного руководителя Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова и Гао Фу – директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Цель создания нового Научного совета по вирусологии – организация и реализация совместных исследований, обеспечение научной экспертизы разработок в данной области науки. Основные задачи включают изучение и прогнозирование важнейших тенденций развития этого направления отрасли, организация научных мероприятий, проведение систематического анализа достижений в этой области науки и внедрение доказательных эффективных технологий профилактики вирусных инфекционных заболеваний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на учредительном заседании были обсуждены основные направления работы Научного совета, включая проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, в том числе в рамках конкурса международных научных проектов Республиканского фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси, подготовку кадров по вирусологии, перспективы внедрения новой вакцины и актуальность профилактики вирусных инфекций, использование отечественных светодиодных ультрафиолетовых излучателей для минимизации инфекционных осложнений в группах высокого риска.

Определены также задачи и организационно-технические вопросы деятельности Научного совета на ближайшую перспективу.

В работе заседания приняли участие ведущие белорусские и зарубежные ученые из 10 стран, включая Российскую Федерацию, Китай, Армению, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан, Украину, Таджикистан и Черногорию.
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