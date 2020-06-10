Открыта программа Шведского института (Swedish Institute, SI) по финансированию совместных проектов шведских университетов с университетами таких стран, как Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Россия и Украина ("приоритетные" страны).

В проектах также могут участвовать учебные заведения Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусском государственном технологическом университете, основная тематика проектов - развитие потенциала в области интернационализации. Проект должен иметь четкую связь с интернационализацией в области образования и/или научных исследований и инноваций.

Финансируются два вида проектов - малые коллаборативные.

Малые проекты (Seed Projects) направлены на подготовку более крупного проекта, создание партнерства или реализацию пилотного проекта.

Максимальная продолжительность проекта составляет 12 месяцев, объем финансирования - в рамках 100-300 тысяч шведских крон. При этом основным заявителем проекта должен быть шведский университет и как минимум один партнер из другой "приоритетной" страны; максимум 10 партнеров в проекте (за исключением основного заявителя проекта).

Коллаборативные проекты (Collaborative Projects) предполагают реализацию более крупных проектов по конкретным идеям, предусматривающих обмен опытом, проведение исследований, обучение и т.д.

В этом случае максимальная продолжительность проекта составляет 18 месяцев. Объем финансирования - в рамках от 500 тысяч до 1 млн шведских крон. Основным заявителем проекта должен быть шведский университет и как минимум два партнера из других "приоритетных" стран; максимум 10 партнеров в проекте (за исключением основного заявителя проекта).

Подача заявок осуществляется по 30 сентября 2020 г.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, можно проконсультироваться в отделе международного сотрудничества БГТУ (каб. 155 корп. 4, тел. (+375-17) 327-30-21, e-mail: ).