МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЛАВЫ МИД БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

09:10 11.06.2020 По инициативе российской стороны 10 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов.