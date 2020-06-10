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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВЫ МИД БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
09:10 11.06.2020
По инициативе российской стороны 10 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов.
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