Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре Организации высших органов аудита стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ), который состоялся 9 июня 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в формате видеоконференции обсуждалась тема «Аудит целей в области устойчивого развития».

Участники обсудили вопросы, связанные с выполнением повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и вклада ВОА в работу по реализации целей устойчивого развития (ЦУР). Особо подчеркивалась необходимость стратегического подхода ВОА к аудитам выполнения ЦУР.

В ходе онлайн-семинара было отмечено, что одна из целей ВОА состоит в мониторинге достижений ЦУР в своих странах, а также активная работа с международными организациями по данному направлению, в том числе обмен лучшими практиками и наработками по оценке достижения ЦУР.

В онлайн-семинаре участвовали представители высших органов аудита (ВОА) Казахстана, Турции, Пакистана, Кыргызстана, Афганистана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Палестины, Катара.

ЭКОСАИ – региональный форум высших органов аудита регионов Южной и Центральной Азии. Организация основана в 1994 году. Ее членами являются ВОФК 12 стран.