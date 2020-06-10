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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ ЭКОСАИ
14:42 10.06.2020
Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре Организации высших органов аудита стран экономического сотрудничества (ЭКОСАИ), который состоялся 9 июня 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в формате видеоконференции обсуждалась тема «Аудит целей в области устойчивого развития».
Участники обсудили вопросы, связанные с выполнением повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и вклада ВОА в работу по реализации целей устойчивого развития (ЦУР). Особо подчеркивалась необходимость стратегического подхода ВОА к аудитам выполнения ЦУР.
В ходе онлайн-семинара было отмечено, что одна из целей ВОА состоит в мониторинге достижений ЦУР в своих странах, а также активная работа с международными организациями по данному направлению, в том числе обмен лучшими практиками и наработками по оценке достижения ЦУР.
В онлайн-семинаре участвовали представители высших органов аудита (ВОА) Казахстана, Турции, Пакистана, Кыргызстана, Афганистана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Палестины, Катара.
ЭКОСАИ – региональный форум высших органов аудита регионов Южной и Центральной Азии. Организация основана в 1994 году. Ее членами являются ВОФК 12 стран.
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