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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ИЮНЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТУРЦИЕЙ
12:42 10.06.2020
10 июня состоялась встреча министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники встречи обсудили перспективы заключения соглашения о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, а также вопросы активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества.
По итогам встречи подписано Техническое задание на ведение переговоров по соглашению о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, которое регламентирует правовую базу и основные принципы переговоров по будущему услужному соглашению.
Ожидается, что заключение данного соглашения позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии – на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.
Кроме того, это позволит создать дополнительные стимулы для инвестирования турецкого капитала в белорусский сектор услуг. Предполагается, что первый раунд переговоров состоится в июне текущего года.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе реализуемых инвестиционных проектов на территории Беларуси с участием турецкого капитала.
Александр Червяков поблагодарил Мустафу Озджана за активную поддержку турецкой стороной нашей страны в переговорах по присоединению Беларуси к ВТО.
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