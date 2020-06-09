ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ИЮНЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ТУРЦИЕЙ


12:42 10.06.2020

10 июня состоялась встреча министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники встречи обсудили перспективы заключения соглашения о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, а также вопросы активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества.

По итогам встречи подписано Техническое задание на ведение переговоров по соглашению о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, которое регламентирует правовую базу и основные принципы переговоров по будущему услужному соглашению.

Ожидается, что заключение данного соглашения позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии – на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, это позволит создать дополнительные стимулы для инвестирования турецкого капитала в белорусский сектор услуг. Предполагается, что первый раунд переговоров состоится в июне текущего года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе реализуемых инвестиционных проектов на территории Беларуси с участием турецкого капитала.

Александр Червяков поблагодарил Мустафу Озджана за активную поддержку турецкой стороной нашей страны в переговорах по присоединению Беларуси к ВТО.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
валюта курс
EUR 2.6783
USD 2.3785
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6783 -0.0053
USD 2.3785 +0.0053
RUB 3.4592 -0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6860 2.6950
USD 2.3720 2.3790
RUB 3.4600 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1360
EUR/RUB 77.4500 77.7500
USD/RUB 68.4000 68.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте