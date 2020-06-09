10 июня состоялась встреча министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники встречи обсудили перспективы заключения соглашения о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, а также вопросы активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества.

По итогам встречи подписано Техническое задание на ведение переговоров по соглашению о свободной торговле услугами между Беларусью и Турцией, которое регламентирует правовую базу и основные принципы переговоров по будущему услужному соглашению.

Ожидается, что заключение данного соглашения позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии – на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, это позволит создать дополнительные стимулы для инвестирования турецкого капитала в белорусский сектор услуг. Предполагается, что первый раунд переговоров состоится в июне текущего года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе реализуемых инвестиционных проектов на территории Беларуси с участием турецкого капитала.

Александр Червяков поблагодарил Мустафу Озджана за активную поддержку турецкой стороной нашей страны в переговорах по присоединению Беларуси к ВТО.