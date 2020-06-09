Беларусь готова поставлять в Узбекистан легковые автомобили производства СЗАО «Белджи» и электробусы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Перспективы взаимодействия в этом вопросы обсудили заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик и первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в ходе переговоров, которые прошли 9 июня в формате видеоконференции, стороны рассмотрели вопросы промышленной кооперации, в том числе организации в Узбекистане сборочного производства техники «МАЗ» на газомоторном топливе, совместного производства техники «МТЗ», «Гомсельмаш» и «Бобруйскагромаш» на мощностях предприятий акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг».

Кроме того, обсуждены пути дальнейшего развития совместного предприятия AMKODOR-AGROTEXMASH, увеличения доли локализации производимой техники и освоения новых видов продукции в сотрудничестве с Минским моторным заводом.

Белорусской стороной отмечена готовность организовать поставки продукции по лизинговым схемам, а также с применением льготного кредитования, в том числе с участием банков Узбекистана.

В видеоконференции приняли участие руководители белорусских и узбекских предприятий: ОАО «МАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова», СЗАО «Белджи»; Государственного комитета промышленной безопасности, АО «Узагротехсаноатхолдинг», АО «Узэлтехсноат», Агентства «Узстандарт», АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», а также представители хокимията Ташкента, АО «Узавтосаноат», АО «Узтрансгаз».