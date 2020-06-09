Второе заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества состоялось 9 июня 2020 г. в формате видеоконференции (Минск-Киев).

Белорусскую часть рабочей группы возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Андрей Евдоченко, украинскую часть – первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, центральной темой обсуждения стала подготовка к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Особое внимание уделено деловой составляющей Форума.

Стороны рассмотрели вопросы развития белорусско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, в том числе расширения договорно-правой базы, координации совместных мероприятий при подготовке и реализации новых трансграничных проектов, а также сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.