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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОШЛО В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
10:12 10.06.2020
Второе заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества состоялось 9 июня 2020 г. в формате видеоконференции (Минск-Киев).
Белорусскую часть рабочей группы возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Андрей Евдоченко, украинскую часть – первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, центральной темой обсуждения стала подготовка к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Особое внимание уделено деловой составляющей Форума.
Стороны рассмотрели вопросы развития белорусско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, в том числе расширения договорно-правой базы, координации совместных мероприятий при подготовке и реализации новых трансграничных проектов, а также сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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