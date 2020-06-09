Беларусь по-прежнему считает необходимым пересмотреть цены на газ для республики с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

«…позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси», - отмечается в сообщении.

Минэнерго подтвердило переговоры министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, прошедшие 9 июня в формате видеоконференции.

В них приняли участие посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко, а также председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления — советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Мешков.

«Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ», - сообщило Минэнерго.

Кроме того, были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня. Белорусская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере», - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Отметим, что российский газ резко подешевел для Европы как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке: в мае цены рухнули до 40-45 долларов (на британской площадке NBP и нидерландской TTF соответственно).

На электронных аукционах «Газпрома» в первые 20 дней мая газ уходил оптом по 80 долларов за тысячу кубометров, отмечают в мониторинге эксперты Центра энергетики Сколково.

Для Минска же контрактом предусмотрена цена в 127 долларов.