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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ГАЗУ
18:17 09.06.2020
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак 9 июня в режиме видеоконференции провел переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», - говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Как известно, в конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.
В свою очередь Минэнерго Беларуси ответило, что у Беларуси нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.
В начале июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были предложения по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.
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