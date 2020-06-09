Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак 9 июня в режиме видеоконференции провел переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как известно, в конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.

В свою очередь Минэнерго Беларуси ответило, что у Беларуси нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья.

В начале июня Минэнерго Беларуси направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были предложения по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Беларуси отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.